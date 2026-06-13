У неділю, в Чернігівській області на 14 червня запроваджено оновлені планові графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 14 червня триватимуть через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

У неділю, в Чернігівській області на 14 червня запроваджено оновлені планові графіки відключення світла. Тимчасові обмеження електропостачання запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», будуть тривати додаткові графіки відключення світла у місті Ніжин. Обмеження вводяться через планові роботи. Знеструмлення діятимуть з 08:00 до 20:00 години за наступними адресами:

30 Років — 3

Безбородька — 5

Кооперативна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 6а, 9а

Овдіївська — 198, 198а, 198б, 198в, 198/1

Успенська — 12

Як пояснюють енергетики, графіки відключення світла у Чернігівській області на 14 червня є складовою комплексної програми технічного обслуговування електромереж. У межах цих заходів фахівці здійснюють системне оновлення інфраструктури, підвищують надійність енергосистеми та працюють над зниженням ризиків аварійних ситуацій у майбутньому.

Цього ж дня, з 08:00–19:00 години додаткові графіки відключення світла торкнуться міста Прилуки, проте обмежать лише окремі адреси. 11 годин поспіль зникне електрика лише за окремими адресами:

Василя Совачіва — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В Дослідна / «Ботанічна» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрія Мірюти — 25А, 26А, 32.

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