Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксовано у Жмеринській громаді, де з 1 червня змінено розцінки на вивезення побутових відходів для ПП «БРАВІС», повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет ухвалив відповідне рішення після оновлення економічних розрахунків підприємства. Перегляд пов’язаний із зростанням витрат, які безпосередньо формують кінцеву вартість послуги.

Серед ключових факторів — подорожчання пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7% та підвищення орендної плати за державні ділянки на 21,5%. Додатково зафіксовано ріст витрат на оренду спецтехніки на 50% і збільшення екологічного збору на 13,6%.

Також враховано підвищення мінімальної заробітної плати на 8,1% та зміну графіків вивезення сміття, що вплинуло на підсумкову модель розрахунку.

Нова тарифна структура передбачає різні підходи для споживачів. Для приватного сектору встановлено 56,94 грн за одну особу на місяць, тоді як для багатоквартирних будинків — 55,82 грн.

У громаді зазначають, що оновлення стосується всіх користувачів послуги поводження з відходами та набуває чинності з початку літа після офіційного затвердження.

У цьому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пояснюють загальним зростанням операційних витрат у сфері утилізації сміття та необхідністю актуалізації фінансових розрахунків підприємства.

Подальша динаміка вартості залежатиме від економічної ситуації, цін на ресурси та бюджетних можливостей громади, які визначатимуть наступні рішення у сфері комунальних послуг.

Джерело: zhgazeta

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