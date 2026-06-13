Фінальне рішення про подорожчання проїзду в Тернополі вже враховує як фінансові фактори, так і соціальні гарантії.

З 13 червня у Тернополі запроваджують подорожчання проїзду, передає Politeka.

У громадському транспорті змінюються тарифи, які тепер коливатимуться в межах від 19 до 26 гривень за поїздку.

Рішення затвердив виконавчий комітет міської ради 11 червня. Нові умови однаково діятимуть для комунальних і приватних перевізників, без розподілу за типом транспорту.

Оплата залежатиме від способу розрахунку. Найнижчий тариф — 19 гривень — встановлено для користувачів електронної “Соціальної карти тернополянина”. За неперсоніфікований електронний квиток доведеться сплатити 23 гривні. Максимальна сума — 26 гривень — передбачена при оплаті банківською карткою або через NFC-пристрій.

У міській адміністрації пояснюють коригування зростанням витрат на енергоносії, паливо, запчастини та підвищенням соціальних стандартів. Додатково враховано результати аудиту та обговорень із мешканцями.

Також зазначається, що економічно обґрунтована собівартість значно вища за нові тарифи: автобусні перевезення оцінюють у 26,7 гривні, тролейбусні — у 31,6.

Окремо передбачено пільги. Учні та студенти громади продовжать безкоштовно користуватися тролейбусами й комунальними автобусами за наявності відповідних карток. У приватному транспорті для них діятиме 50% знижка.

Крім того, зберігається безоплатний проїзд для 29 категорій пільговиків, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та учасники бойових дій.

Фінальне рішення про подорожчання проїзду в Тернополі вже враховує як фінансові фактори, так і соціальні гарантії для окремих груп населення.

Джерело: suspilne

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