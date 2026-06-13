Право на отримання виплати у Вінницькій області мають не всі пенсіонери, а лише ті, що відповідають певним категоріям.

Частина пенсіонерів у Вінницькій області може претендувати на додаткову грошову допомогу, однак про існування деяких виплат знають далеко не всі, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді нагадують, що окремі грошова допомога та доплати призначаються автоматично, тоді як для отримання інших необхідно самостійно звернутися до відповідного органу та подати пакет документів, який підтверджує право на допомогу. Однією з таких форм підтримки є щомісячна грошова виплата для громадян, які через стан здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Вона передбачена законодавством, зокрема пунктом 6 статті 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Станом на 2026 рік розмір такої допомоги становить 1 038 гривень на місяць.

Право на отримання виплати у Вінницькій області мають особи з інвалідністю І групи, самотні пенсіонери, які не можуть самостійно забезпечувати власний догляд, а також пенсіонери з інвалідністю ІІ та ІІІ груп після досягнення пенсійного віку за наявності відповідного медичного висновку.

Для її призначення необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати документи, що підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді. Самотнім пенсіонерам також потрібно документально підтвердити свій статус.

Фахівці звертають увагу, що чинне законодавство не дозволяє одночасно отримувати цю виплату та державну соціальну допомогу на догляд. Саме тому перед оформленням документів мешканцям Вінницької області рекомендують заздалегідь з'ясувати, який вид підтримки буде більш вигідним у конкретному випадку.

Крім того, українське законодавство передбачає окремі доплати для пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів родини. Йдеться як про дітей віком до 18 років, так і про дорослих членів сім’ї, які через стан здоров’я не можуть працювати та потребують матеріального забезпечення.

Для цивільних пенсіонерів розмір такої доплати становить 150 гривень на кожну дитину до 18 років. Водночас для військових пенсіонерів передбачено значно більшу фінансову підтримку. У 2026 році розмір підтримки для цієї категорії громадян сягає 1 297,50 гривні на кожного непрацездатного утриманця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.