Наразі подорожчання проїзду у Вінниці залишається лише проєктом, який очікує подальшого розгляду та погодження.

Подорожчання проїзду у Вінниці викликало дискусію навколо можливого зростання вартості поїздок міськими маршрутками до 30 гривень, передає Politeka.

Перевізники передали до міської ради проєкт розрахунків, де також фігурує підвищення окремих приміських рейсів до 35 гривень. Наразі документ перебуває на етапі громадського обговорення, тому остаточне рішення ще не ухвалене.

Ініціатори змін наголошують, що чинні розцінки не переглядалися з 2022 року. За цей час суттєво зросли витрати на пальне, обслуговування транспорту та оплату праці водіїв. У поясненнях також зазначається збільшення мінімальної зарплати й загальне подорожчання ресурсів.

За даними поданого проєкту, нині задіяні десятки підприємств і понад дві сотні одиниць рухомого складу. У разі збереження чинних умов компанії попереджають про ризик скорочення рейсів і збільшення інтервалів руху.

Окремо розглядаються варіанти: збереження нинішньої ціни з компенсацією з бюджету або поступовий перегляд вартості з урахуванням економічних показників. Також можливий компроміс між сторонами.

На тлі обговорення порівнюють ситуацію в інших містах. У Києві та Одесі поїздка коштує близько 20 гривень. У Львові діє диференційована система оплати, де безготівковий розрахунок дешевший. Дніпро має фіксований тариф у межах 23 гривень. Житомир і Чернівці залишаються серед дешевших варіантів, тоді як Черкаси мають вищий рівень оплати.

Якщо запропоновані показники будуть затверджені, Вінниця опиниться серед міст із найвищою вартістю міських поїздок в Україні.

Наразі подорожчання проїзду у Вінниці залишається лише проєктом, який очікує подальшого розгляду та погодження.

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