Доплати для пенсіонерів в Одеській області стартували у 2026 році з урахуванням додаткових років трудового стажу та актуального прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Виплати розраховані на підвищення пенсій літніх людей, які працювали понад встановлену норму. Надбавка нараховується автоматично: жінки з понад 30-річним стажем та чоловіки з понад 35 років отримують 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. При прожитковому мінімумі 2 595 грн це становить 25,95 грн на рік.

Трудова активність після виходу на пенсію збільшує суму виплат, яка коригується відповідно до зміни мінімальної соціальної пенсії. Ветерани праці додатково користуються пільгами: звільненням від земельного податку, безкоштовним протезуванням, першочерговим санаторно-курортним лікуванням та безоплатним проїздом в межах регіону.

Статус ветерана присвоюють жінкам із 35-річним стажем та чоловікам із 40 років роботи, які досягли пенсійного віку. Це дає право на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом та додаткову неоплачувану відпустку.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 гривень. Фахівці Пенсійного фонду радять оформлювати статус ветерана та подавати повний пакет документів для гарантованого отримання всіх пільг.

Регулярний контроль нарахувань та оновлення даних забезпечують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть вчасно, підтримуючи фінансову стабільність старших мешканців. Для зручності оформлення можна звертатися до місцевих органів соцзахисту або скористатися онлайн-сервісами Пенсійного фонду.

Детальні відомості щодо пільг і документів доступні на офіційному сайті Пенсійного фонду України та у територіальних відділеннях області.

