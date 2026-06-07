Подорожчання проїзду в Сумах може бути затверджене найближчим часом, передає видання Politeka.
У місті оприлюднили проєкт розпорядження військової адміністрації щодо перегляду тарифів на пасажирські перевезення.
Документ передбачає оновлення вартості як міських, так і приміських маршрутів. За пропозицією, поїздка в межах міста здатна зрости з 15 до 20 гривень. Рейс до села Піщане планують оцінити у 28 гривень.
Перевізники пояснюють можливі зміни зростанням витрат на роботу транспорту. Серед ключових чинників — подорожчання пального, запчастин і ремонтних послуг. Додатково вплинули підвищення мінімальної зарплати та загальне збільшення операційних витрат.
Окремо враховуються ризики, пов’язані з воєнним станом і пошкодженням інфраструктури внаслідок обстрілів, що ускладнює стабільне функціонування маршрутної мережі.
У цьому контексті Подорожчання проїзду в Сумах розглядають як елемент ширшого перегляду економічних умов роботи громадського транспорту.
Наразі проєкт перебуває на етапі обговорення. Остаточне рішення ухвалять після проходження всіх погоджувальних процедур.
Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.
Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.
Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та поведінку користувачів у реальних умовах перевезень. Зібрані дані планують використати для можливого розширення проєкту на інші міські лінії.
Фахівці транспортної сфери зазначають, що цифровий формат може пришвидшити посадку пасажирів і зменшити навантаження на водіїв під час розрахункових операцій.
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