Право на грошову допомогу у Вінницькій області мають лише деякі категорії пенсіонерів.

Українські пенсіонери, які відповідають встановленим критеріям, можуть розраховувати на щомісячну державну допомогу у Вінницькій області, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді наголошують, що така фінансова підтримка не призначається автоматично лише через досягнення 80-річного віку. Для її оформлення обов’язковим є підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді, а також відповідність низці вимог, визначених чинним законодавством.

Як йдеться в повідомленні ПФУ, йдеться про державну грошову допомогу у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для громадян, які досягли 80 років і втратили працездатність, у 2026 році ця сума становить 1038 гривень щомісяця.

Підтримка тих, хто цього найбільше потребує

Право на неї мають самотні пенсіонери віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. При цьому не має значення, чи проживають такі родичі разом із пенсіонером, чи окремо — вирішальним є сам факт наявності юридичного обов’язку щодо утримання.

Обов’язковою умовою є також встановлена потреба у постійному догляді, яка підтверджується офіційним висновком лікарсько-консультативної комісії.

Саме цей документ є ключовою підставою для призначення доплати. У Пенсійному фонді підкреслюють, що така виплата покликана частково компенсувати витрати літніх людей на догляд, лікування та щоденні побутові потреби.

Як оформити грошову допомогу у Вінницькій області

Процедура призначення виплати починається з медичного обстеження. Спершу пенсіонеру необхідно звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який у разі наявності підстав видає направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії.

Після отримання відповідного висновку ЛКК заявник подає звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України.

До пакета документів входять:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичний висновок ЛКК;

декларація про доходи;

за потреби — документи, що підтверджують самостійне проживання.

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