Наголосимо, що така грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі покликана частково компенсувати додаткові витрати.

Українські пенсіонери в Запоріжжі можуть претендувати на додаткову щомісячну грошову допомогу від держави, повідомляє видання Politeka.net.

Водночас така виплата призначається не всім автоматично після досягнення 80-річчя, а лише за умови дотримання визначених законодавством вимог.

Як йдеться в Законі України №1727, право на додаткову грошову допомогу мають самотні громадяни похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду. Розмір такої надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це понад 1 тисячу гривень щомісяця.

Однією з головних умов для призначення виплати є відсутність працездатних родичів, які відповідно до закону зобов’язані утримувати пенсіонера. При цьому не має значення, проживають вони разом чи окремо — враховується саме наявність юридичного обов’язку щодо догляду та матеріальної підтримки.

Також обов’язковою підставою для отримання допомоги є потреба у постійному сторонньому догляді. Цей факт повинен бути офіційно підтверджений висновком лікарсько-консультативної комісії. Саме після підтвердження відповідного стану здоров’я пенсіонер може звернутися за оформленням надбавки.

У Пенсійному фонді наголошують, що така виплата покликана частково компенсувати додаткові витрати на догляд, лікування та повсякденні потреби людей похилого віку, які залишилися без належної підтримки з боку родичів.

Як оформити грошову допомогу в Запоріжжі пенсіонерам

Для призначення допомоги пенсіонеру спочатку необхідно пройти медичне обстеження. З цією метою слід звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який видасть направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії.

Після отримання медичного висновку потрібно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України. Разом із заявою подаються:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

висновок лікарсько-консультативної комісії;

декларація про доходи;

за потреби — документи, які підтверджують самостійне

проживання.

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