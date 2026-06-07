Подорожчання проїзду у Львові зі зростанням витрат перевізників і підвищенням цін на пальне.

Подорожчання проїзду у Львові стало помітною зміною у міському транспорті після введення нових тарифів 16 травням, повідомляє Politeka.

Оновлення зачепило як мешканців, так і гостей міста. Сума за поїздку тепер напряму залежить від обраного способу оплати.

Найвищий тариф встановили для готівкового розрахунку — 30 гривень за один квиток. Якщо пасажир користується банківською карткою, вартість зменшується до 26 гривень.

Ще вигідніші умови діють для власників «ЛеоКарт» і користувачів мобільного застосунку. У такому разі поїздка коштує 23 гривні, що фактично стимулює перехід на безготівкові розрахунки.

Студентам передбачили окремий пільговий тариф. За наявності спеціальної транспортної картки одна поїздка обходиться у 11,5 гривні, що суттєво знижує витрати на щоденні маршрути.

Фахівці пов’язують Подорожчання проїзду у Львові зі зростанням витрат перевізників і підвищенням цін на пальне. Подібні рішення останнім часом ухвалюють і в інших містах України.

Для порівняння, у Києві тариф у міському транспорті залишається нижчим: поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 8 гривень, а з карткою може бути ще дешевшою.

У міській раді пояснюють, що перегляд вартості покликаний забезпечити стабільну роботу системи перевезень і підтримку якості послуг.

Подальші зміни у тарифній політиці залежатимуть від економічної ситуації та витрат транспортних підприємств.

Експерти не виключають, що тарифні коригування можуть продовжитися у разі подальшого зростання витрат у галузі громадських перевезень.

Джерело: fakty

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