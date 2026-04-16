Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі та інших вразливих категорій населення залишається одним із ключових напрямів підтримки в умовах війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі та жінок із вразливих груп стала частиною нового проєкту, який реалізує громадська організація «Будь в курсі», повідомляє Politeka.

Ініціатива впроваджується в межах програми «We-LEAD: жіноче лідерство у гуманітарних кризах» та покликана підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Організатори наголошують, що сьогодні багато жінок змушені залишатися сильними навіть у моменти, коли самі потребують допомоги. За зовнішньою витримкою часто приховуються виснаження, тривога та емоційне напруження.

Саме тому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі спрямована не лише на матеріальну підтримку, а й на відновлення відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні.

У межах проєкту передбачено надання гуманітарних наборів із товарами першої необхідності. Йдеться про базові речі, які допомагають полегшити повсякденне життя та зменшити фінансове навантаження на родини.

Таким чином, допомога для пенсіонерів у Дніпрі та жінок, які опинилися у скруті, стає реальною турботою в непростий час.

Отримати набори можуть жінки віком від 18 років, які належать до вразливих категорій населення. Серед них: внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю або ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, вагітні, багатодітні матері та матері-одиначки.

Також підтримка передбачена для жінок, які зазнали насильства, втратили близьких через війну, пережили окупацію чи полон. Окрему увагу приділяють ветеранкам та жінкам із родин військовослужбовців.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема структури ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Дніпрі: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: хто може отримати набори та які умови діють.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: як знайти свою бажану домівку.