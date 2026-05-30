Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області поступово формується на тлі зростання витрат у тваринництві та нестабільності ринку сировини по всій Україні, повідомляє Politeka.

За даними Асоціації виробників молока України, галузь одночасно відчуває тиск воєнних чинників, подорожчання пального та збільшення вартості кормів. Це безпосередньо впливає на собівартість утримання худоби та знижує обсяги надоїв.

Додатково частина господарств стикається зі зменшенням закупівельних цін. У таких умовах виробники змушені скорочувати випуск або змінювати канали реалізації продукції.

Експерти підкреслюють, що йдеться не про зникнення товарів із полиць, а про перерозподіл внутрішніх обсягів. Частина експорту може скоротитися, що частково стабілізує внутрішній ринок.

За оцінками заступниці генерального директора організації Олени Жупінас, різких цінових стрибків найближчим часом не очікується. Водночас восени можливе подорожчання в межах 15–25% залежно від категорії товару.

На цьому тлі дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як прояв ширших змін у національному молочному секторі, пов’язаних із дисбалансом між виробництвом і попитом.

Фахівці також звертають увагу на структуру переробки сировини: значна частина орієнтована на експорт і швидко реагує на коливання виробництва.

Виробники наголошують, що ключовим фактором ситуації залишається не повна нестача продукції, а зміна цінової політики та перерозподіл ринкових потоків.

Подальший розвиток подій залежатиме від стабільності виробництва та вартості кормової бази. Аналітики очікують поступову адаптацію ринку до нових умов у середньостроковій перспективі.

Джерело: fakty

