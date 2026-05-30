Передбачається, що в межах програми гуманітарної підтримки буде надано одноразову грошову допомогу в Запорізькій області для пенсіонерів і інших громадян.

У 2026 році Червоний Хрест надає в Запорізькій області чотири види грошової допомоги для частини пенсіонерів, які найбільше цього потребують, пише Politeka.net.



Зокрема, виплати доступні людям з І-ІІІ групи інвалідності, родинам з дітьми та тим, хто проживає біля лінії фронту - включно з пенсіонерами.

Передбачається, що в межах програми гуманітарної підтримки буде надано одноразову грошову допомогу в Запорізькій області для пенсіонерів і інших громадян, які продовжують проживати поблизу лінії бойових дій. Вона спрямована насамперед на найбільш соціально та економічно вразливі категорії населення, які перебувають у постійній небезпеці через обстріли та загрозу ескалації.

Виплата здійснюється одноразово і розраховується на період до шести місяців.

Окремо передбачено можливість отримання фінансової підтримки для евакуйованих громадян. Йдеться про осіб, які змушені були залишити небезпечні території протягом останніх 45 днів. Така допомога спрямована на покриття першочергових витрат у період переїзду та адаптації на новому місці проживання. За умови відповідності критеріям програми виплата надається одноразово і розрахована на три місяці підтримки.

Також фінансова допомога доступна для громадян, які постраждали внаслідок обстрілів. До цієї категорії належать люди, чиє житло було зруйноване або пошкоджене, а також родини, в яких є загиблі чи поранені внаслідок бойових дій. Виплата у цьому випадку також надається одноразово та розрахована на тримісячний період.

Крім того, підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які через безпекову ситуацію не можуть повернутися додому та не отримують державної допомоги через адміністративні або бюрократичні обмеження. Йдеться про людей, які тривалий час перебувають поза місцем постійного проживання і потребують фінансової підтримки для покриття базових витрат.

Згідно з умовами програми підтримки, яку реалізує Червоний Хрест, передбачено такі суми виплат:

для пенсіонерів та осіб, які проживають поблизу лінії фронту — 12 300 грн;

для евакуйованих громадян (протягом останніх 45 днів) — 12 300 грн;

для постраждалих від обстрілів — 12 300 грн;

для переселенців, які не отримують державної допомоги, передбачено щомісячні виплати на період 3–9 місяців: 2 000 грн — для дорослих; 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Джерело: Український Червоний Хрест

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.