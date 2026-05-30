Подорожчання проїзду у Хмельницькій області та оновлення умов організації пасажирських перевезень затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету Шепетівської міської ради, повідомляє Politeka.

Члени виконкому детально опрацювали рішення про подорожчання проїзду в Хмельницькій області.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, влада вимушено пішла на такий крок через суттєве та тривале зростання вартості паливно-мастильних матеріалів.

Ухвалене рішення є офіційним регуляторним актом, щодо якого профільні фахівці чітко витримали всі передбачені чинним законодавством процедури.

Повідомляється, що нові тарифи почнуть діяти з 1 червня 2026 року.

Місцевим жителям доведеться платити більше за пересування як у межах міста, так і до сусідніх населених пунктів.

За офіційними даними Шепетівської міської ради, вартість однієї поїздки по місту Шепетівка становитиме 20 грн. Водночас пасажирам, які планують добиратися до села Судилків, необхідно буде викласти за квиток 23 грн.

Така ж вартість у розмірі 23 грн встановлюється і на автобусному маршруті до Д/к «Імпульс».

Організатори перевезень підкреслюють, що подорожчання проїзду у Хмельницькій області було неминучим для збереження стабільного транспортного сполучення.

Попередні розрахунки втратили актуальність через нові економічні реалії та ціни на пальне. Наступні кроки влади будуть спрямовані на контроль якості надання послуг приватними перевізниками.

Чергове підняття тарифів на пасажирські пересезення змусить багатьох пасажирів ретельніше планувати свій щоденний бюджет на транспортні витрати.

