Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре и других уязвимых категорий населения остается одним из ключевых направлений поддержки в условиях войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре и женщин из уязвимых групп стала частью нового проекта, реализуемого общественной организацией «Будь в курсе», сообщает Politeka.

Инициатива внедряется в рамках программы We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах и призвана поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Организаторы отмечают, что сегодня многие женщины вынуждены оставаться сильными даже в моменты, когда сами нуждаются в помощи. За внешней выдержкой часто скрываются истощение, тревога и эмоциональное напряжение.

Именно поэтому гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре направлена ​​не только на материальную поддержку, но и на восстановление стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

В рамках проекта предусмотрено предоставление гуманитарных наборов с товарами первой необходимости. Речь идет о базовых вещах, которые помогают облегчить повседневную жизнь и уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

Таким образом, помощь для пенсионеров в Днепре и оказавшихся в затруднении женщин становится реальной заботой в непростое время.

Получить наборы могут женщины от 18 лет, принадлежащие к уязвимым категориям населения. Среди них: внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью или ухаживающие за людьми с инвалидностью, беременные, многодетные матери и матери-одиночки.

Также поддержка предусмотрена для женщин, подвергшихся насилию, потерявших близких из-за войны, пережили оккупацию или плен. Особое внимание уделяют ветеранкам и женщинам из семей военнослужащих.

Проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности, структуры ООН Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.