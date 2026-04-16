Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре и женщин из уязвимых групп стала частью нового проекта, реализуемого общественной организацией «Будь в курсе», сообщает Politeka.
Инициатива внедряется в рамках программы We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах и призвана поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
Организаторы отмечают, что сегодня многие женщины вынуждены оставаться сильными даже в моменты, когда сами нуждаются в помощи. За внешней выдержкой часто скрываются истощение, тревога и эмоциональное напряжение.
Именно поэтому гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре направлена не только на материальную поддержку, но и на восстановление стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
В рамках проекта предусмотрено предоставление гуманитарных наборов с товарами первой необходимости. Речь идет о базовых вещах, которые помогают облегчить повседневную жизнь и уменьшить финансовую нагрузку на семьи.
Таким образом, помощь для пенсионеров в Днепре и оказавшихся в затруднении женщин становится реальной заботой в непростое время.
Получить наборы могут женщины от 18 лет, принадлежащие к уязвимым категориям населения. Среди них: внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью или ухаживающие за людьми с инвалидностью, беременные, многодетные матери и матери-одиночки.
Также поддержка предусмотрена для женщин, подвергшихся насилию, потерявших близких из-за войны, пережили оккупацию или плен. Особое внимание уделяют ветеранкам и женщинам из семей военнослужащих.
Проект реализуется при поддержке международных партнеров, в частности, структуры ООН Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН.
