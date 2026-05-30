Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним завдяки платформі «Допомагай», де регулярно публікують нові пропозиції для громадян, які залишили небезпечні території, повідомляє Politeka.

Оголошення надходять із різних громад регіону. Для тимчасового проживання пропонують окремі кімнати, квартири та приватні оселі з базовими побутовими умовами.

Сервіс дозволяє напряму зв’язуватися з власниками помешкань. В описах зазвичай вказують інформацію про комунікації, розташування, оснащення та особливості проживання.

У селі Потоки Жмеринського району переселенцям готові надати чотирикімнатний будинок із пічним опаленням. Вода надходить із криниці, на території є господарські споруди, сад і літня кухня. Господарі просять підтримувати порядок та за можливості допомагати у щоденних справах.

Ще один варіант доступний у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Там підготували кімнати для жінок разом із дітьми. Помешкання обладнане необхідними зручностями, а частина новоприбулих уже тривалий час проживає у такому форматі.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна швидко знайти через систему пошуку, яка дозволяє сортувати оголошення за типом нерухомості та умовами поселення.

Волонтерські ініціативи перевіряють частину пропозицій ще до публікації. Такий підхід допомагає знизити ризики та пришвидшити пошук актуальних варіантів.

Окрім прихистку, новоприбулі нерідко отримують гуманітарну підтримку, консультації та допомогу з адаптацією у новій громаді.

Фахівці радять регулярно стежити за оновленнями на платформі, адже нові оголошення з’являються майже щодня, а доступні місця швидко знаходять мешканців.

Джерело: Допомагай

