Українцям роз'яснили, чи може виникнути дефіцит продуктів у Харкові.

Останніми тижнями споживачі фіксують суттєве зростання вартості гречаної крупи, що викликало побоювання щодо можливого дефіциту продуктів у Харкові, передає Politeka.

Попит на цей соціально важливий товар високий, а навіть невеликі коливання виробництва або постачання відразу відображаються на роздрібних цінах.

Причини подорожчання

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький пояснює, що ключовою причиною стало зменшення врожаю минулого сезону порівняно з попередніми роками. Додатково вплинули сезонне вичерпання внутрішніх запасів перед початком нових польових робіт. Гречка відноситься до нішевих культур із циклічними коливаннями виробництва: кожні п’ять років обсяги врожаю змінюються через економічні розрахунки аграріїв та погодні умови.

Ситуація на ринку

Незважаючи на зростання цін, фізичного дефіциту наразі немає. Поточні запаси продукту в мережах дозволяють задовольнити внутрішній попит. Міністерство економіки наголошує, що хоча кількість гречки менша за звичайну через обмежений імпорт та минулорічний урожай, це не створює загрози порожніх полиць. Присутність крупи в магазинах забезпечує стабільне постачання до нового врожаю.

Прогноз на найближчі місяці

Очікується, що у 2026 році аграрії збільшать площі під гречку на 15–20%. Це дозволить зібрати урожай, максимально наближений до річного внутрішнього споживання. З появою зерна нового врожаю пропозиція перевищить попит, і ціни на продукт стабілізуються. Стабілізація вартості у роздрібі прогнозується у другій половині 2026 року.

Додаткові фактори

На кінцеву вартість крупи впливають не лише виробничі цикли, а й природно-кліматичні умови, логістика та внутрішнє споживання. Оскільки Україна значною мірою забезпечує себе гречкою самостійно, будь-які коливання виробництва швидко відображаються на цінниках. Проте уряд наголошує: поточне здорожчання є тимчасовим і входить у природний ринковий цикл.

Таким чином, експерти запевняють, що серйозного дефіциту продуктів у Харкові наразі не передбачається, а наявність крупи в торговельних мережах гарантує стабільне забезпечення населення до початку нового врожаю.

