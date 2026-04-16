В последние недели потребители фиксируют существенный рост стоимости гречневой крупы, что вызвало опасения относительно возможного дефицита продуктов в Харькове, передает Politeka.

Спрос на этот социально важный товар высок, и даже небольшие колебания производства или поставки сразу отражаются на розничных ценах.

Причины подорожания

Замминистра экономики Тарас Высоцкий объясняет, что ключевой причиной стало уменьшение урожая в прошлом сезоне по сравнению с предыдущими годами. Дополнительно повлияли сезонные истощения внутренних запасов перед началом новых полевых работ. Гречка относится к нишевым культурам с циклическими колебаниями производства: каждые пять лет объемы урожая изменяются из-за экономических расчетов аграриев и погодных условий.

Ситуация на рынке

Несмотря на рост цен, физического дефицита пока нет. Текущие запасы продукта в сетях позволяют удовлетворить внутренний спрос. Министерство экономики отмечает, что хотя количество гречихи меньше обычного из-за ограниченного импорта и прошлогоднего урожая, это не создает угрозы пустых полок. Присутствие крупы в магазинах обеспечивает стабильную поставку к новому урожаю.

Прогноз на ближайшие месяцы

Ожидается, что в 2026 году аграрии увеличат площади под гречку на 15–20%. Это позволит собрать урожай, максимально приближенный к годовому внутреннему потреблению. С появлением зерна нового урожая предложение превысит спрос и цены на продукт стабилизируются. Стабилизация стоимости розницы прогнозируется во второй половине 2026 года.

Дополнительные факторы

На конечную стоимость крупы оказывают влияние не только производственные циклы, но и природно-климатические условия, логистика и внутреннее потребление. Поскольку Украина значительно обеспечивает себя гречкой самостоятельно, любые колебания производства быстро отражаются на ценниках. Однако правительство отмечает: текущее удорожание временное и входит в естественный рыночный цикл.

Таким образом, эксперты уверяют, что серьезный дефицит продуктов в Харькове пока не предвидится, а наличие крупы в торговых сетях гарантирует стабильное обеспечение населения к началу нового урожая.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс