Остаточне рішення щодо підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому ухвалить виконавчий комітет міської ради після розгляду документів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому ініціює компанія «Екостайл», яка звернулася до виконавчого комітету міської ради з розрахунками щодо коригування вартості вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Основна причина — різке зростання витрат на пальне.

За попередніми підрахунками, для мешканців щомісячний платіж може збільшитися приблизно на 4 гривні.

У компанії пояснюють, що ключовим фактором стало подорожчання дизельного пального на 41,39% — із 61,99 до 87,65 грн за літр станом на травень 2026 року. Саме ця складова формує значну частину витрат спецтехніки, яка займається збором і транспортуванням відходів.

У «Екостайл» підкреслюють, що перегляд стосується лише паливної частини розрахунку. Інші витрати — зарплати працівників, амортизація техніки та адміністративні потреби — залишаються без змін.

«Ми подали розрахунки на коригування виключно паливної складової. Інші складові чинного тарифу залишаються без змін», — зазначив генеральний директор підприємства Роман Іванюк.

У разі погодження виконкому нові суми становитимуть: для багатоквартирних будинків — близько 91,14 грн на місяць, для приватного сектору — 95,47 грн.

Нині документи перебувають на розгляді міської виконавчої структури. Попереднє коригування вже викликало суспільний резонанс у громаді.

Раніше, 27 січня, відбулося попереднє зростання вартості послуги. Тоді для мешканців багатоквартирних будинків сума становила 87,23 грн, для приватного сектору — 91,39 грн.

Додатково з 1 лютого 2026 року запроваджено абонентську плату у розмірі 13,26 грн з одного особового рахунку.

Ситуація навколо перегляду розцінок уже перейшла у юридичну площину: один із жителів подав позов до окружного суду, вимагаючи скасування рішення та визнання процедури ухвалення неправомірною.

Джерело: gre4ka

