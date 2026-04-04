У Полтавській області розпочалася програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка охоплює місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років, перебуває Politeka.net.

Ініціатива спрямована на покращення фізичного стану та психологічного самопочуття учасників.

Проєкт реалізує фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів. Для відвідувачів відкрили соціально-реабілітаційний центр із медичним супроводом, консультаціями та базовими послугами для повсякденного комфорту.

У закладі проводять обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози, сатурацію та виконують електрокардіограму. Додатково доступні процедури для зміцнення здоров’я: магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, лікувальна гімнастика та сеанси у соляній кімнаті.

Психологічна підтримка включає індивідуальні консультації, групові заняття для зниження стресу та програми, що сприяють соціальній активності. Для дозвілля організовують творчі майстер-класи, кінопокази та тематичні зустрічі.

Щодня учасники отримують гарячі обіди, завдяки чому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стає комплексною: поєднуються харчування, медичний супровід та соціальні активності.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Організатори радять дотримуватися графіка та слідкувати за оновленнями, щоб скористатися усіма послугами.

У планах фонду — розширення переліку сервісів і залучення більшої кількості учасників для стабільної підтримки старшого покоління. Детальніше про участь можна дізнатися безпосередньо у центрі або на офіційних ресурсах «Карітас Полтава».

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.