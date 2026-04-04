В Полтавской области началась программа гуманитарной помощи для пенсионеров, которая охватывает местных жителей и внутренне перемещенных лиц от 60 лет, находится Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на улучшение физического состояния и психологического самочувствия участников.

Проект реализует фонд "Каритас Полтава" при поддержке международных партнеров. Для посетителей открыли социально-реабилитационный центр с медицинским сопровождением, консультациями и базовыми услугами повседневного комфорта.

В заведении проводят обследование: измеряют давление, уровень глюкозы, сатурацию и выполняют электрокардиограмму. Дополнительные процедуры для укрепления здоровья: магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, лечебная гимнастика и сеансы в соляной комнате.

Психологическая поддержка включает индивидуальные консультации, групповые занятия по снижению стресса и программы, способствующие социальной активности. Для досуга организуются творческие мастер-классы, кинопоказы и тематические встречи.

Каждый день участники получают горячие обеды, благодаря чему гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области становится комплексной: сочетаются питание, медицинское сопровождение и социальные активности.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Организаторы советуют придерживаться графика и следить за обновлениями, чтобы воспользоваться всеми услугами.

В планах фонда расширение перечня сервисов и привлечение большего количества участников для стабильной поддержки старшего поколения. Детальнее об участии можно узнать непосредственно в центре или на официальных ресурсах «Каритас Полтава».

