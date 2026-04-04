Подорожчання продуктів у Запоріжжі може вплинути на повсякденні витрати містян і змусити їх ретельніше планувати покупки.

У Запоріжжі спостерігається черговий виток подорожчання продуктів, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Протягом березня ціни на базові товари харчування зросли на кілька гривень, відображаючи загальну тенденцію підвищення вартості споживчого кошика.

Рафінована олія Щедрий Дар об’ємом 850 мл нині коштує в середньому 94,40 грн. У мережі Auchan її ціна становить 93,80 грн, тоді як у Novus продукт продають за 94,99 грн. У порівнянні з середньомісячною ціною у березні, яка була 90,92 грн, вартість підвищилась на 2,90 грн. Щоденні коливання показують стабільне зростання в другій половині місяця.

Томатна паста Чумак (350 г) зараз продається за середньою ціною 82,70 грн. У Megamarket продукт коштує аналогічно. За минулий місяць ціни на пасту зросли на 3,90 грн. Аналітика показує, що пікові значення спостерігалися наприкінці березня, а на початку квітня спостерігається незначне зниження.

Серед хлібобулочних виробів найбільше подорожчав батон Київський Нарізний (500 г). Середня ціна на 1 квітня становить 39,93 грн. У магазинах Auchan його продають за 39,40 грн, у Novus — 40,46 грн. Порівняно з середнім показником у березні (38,84 грн), ціна зросла на 2,21 грн.

Фахівці наголошують, що такі коливання пов’язані зі зростанням собівартості виробництва та логістики. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і порівнювати ціни в різних мережах, щоб мінімізувати витрати.

