Подорожание продуктов в Запорожье может повлиять на ежедневные расходы горожан и заставить их более тщательно планировать покупки.

В Запорожье наблюдается очередная утечка подорожания продуктов, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В марте цены на базовые товары питания выросли на несколько гривен, отражая общую тенденцию повышения стоимости потребительской корзины.

Рафинированное масло Щедрый Дар объемом 850 мл стоит в среднем 94,40 грн. В сети Auchan ее цена составляет 93,80 грн., тогда как в Novus продукт продают за 94,99 грн. По сравнению со среднемесячной ценой в марте, которая была 90,92 грн., стоимость повысилась на 2,90 грн. Ежедневные колебания показывают стабильный рост во второй половине месяца.

Томатная паста Чумак (350 г) сейчас продается по средней цене 82,70 грн. В Megamarket продукт стоит аналогично. За прошлый месяц цены на пасту выросли на 3,90 грн. Аналитика указывает, что пиковые значения наблюдались в конце марта, а сначала апреля наблюдается незначительное понижение.

Среди хлебобулочных изделий больше всего подорожал батон Киевский Нарезной (500 г). Средняя цена на 1 апреля составляет 39,93 грн. В магазинах Auchan его продают за 39,40 грн., в Novus — 40,46 грн. По сравнению со средним показателем в марте (38,84 грн.), цена выросла на 2,21 грн.

Специалисты отмечают, что такие колебания связаны с ростом себестоимости производства и логистики. Потребителям советуют планировать закупки заранее и сравнивать цены в разных сетях, чтобы минимизировать издержки.

Подорожание продуктов в Запорожье может повлиять на ежедневные расходы горожан и заставить их более тщательно планировать покупки.

