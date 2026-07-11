Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області організована Mercy Corps у партнерстві з Фондом Говарда Баффета та місцевими організаціями, повідомляє Politeka.
Програма охоплює літніх людей, домогосподарства, фермерів і внутрішньо переміщених осіб, постраждалих через війну. Учасники отримують грошові виплати, продуктові та побутові набори, гігієнічні комплекти, а також підтримку у відновленні сільськогосподарської діяльності.
Допомогу надають у безпечних регіонах, де ведення господарства не загрожує життю. На місцевому рівні реалізацію програми підтримують Благодійний фонд «ПІДТРИМКА АГРО», ГО «Всеукраїнська Аграрна Рада» та інші організації з досвідом допомоги фермерським ініціативам.
Програма включає кілька напрямків:
- Домогосподарства та дрібні фермери — підтримка для відновлення господарства.
- Малий і середній агробізнес — допомога підприємствам, важливим для громади.
- Установи аграрного сектору — розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу.
- Жінки-фермерки — навчання, консультації та підтримка у веденні бізнесу або господарства.
Фахівці радять перед подачею заявки уважно ознайомитися з вимогами та підготувати необхідні документи. Це дозволяє не лише покрити базові потреби літніх людей, а й стимулює економічну активність у сільських громадах.
Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області можуть усі, хто відповідає критеріям і подає документи вчасно. Експерти радять регулярно перевіряти оновлення програми, щоб не пропустити нові можливості та доступні види підтримки.
Детальнішу інформацію можна отримати у місцевих офісах Mercy Corps або через партнерські організації, які координують доставку допомоги.
Програма продовжує розширювати охоплення, щоб забезпечити підтримку всім потребуючим у регіоні.
Джерело: Mercy Corps
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога в 1500 гривень: кому з пенсіонерів у Чернігівській області подвоять виплати.
Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: найближчим часом ціни можуть стати іншими.
Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: скільки можна отримати в такому випадку.