Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області передбачають кілька рівнів підвищення залежно від віку та встановлених критеріїв, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Право на першу надбавку виникає після досягнення 70 років. Для громадян віком 70–74 роки вона становить 300 гривень щомісяця. Особи 75–79 років отримують 456 грн, а після 80 — 570 грн на місяць.

Нарахування починається з дня народження. Якщо дата припадає на початок місяця, кошти виплачують у повному обсязі. У випадку, коли день пізніше, сума визначається пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку.

Оформлення не потрібне, адже виплата призначається автоматично. Водночас діє обмеження: загальний розмір пенсійного забезпечення не має перевищувати 10 340,35 грн.

Під час переходу до наступної вікової категорії сума не додається окремо, а змінюється до нового рівня. Наприклад, після 75 років фактичне підвищення становить 156 грн, оскільки попередні 300 грн уже враховані.

Крім цього, доплати для пенсіонерів у Чернігівській області включають й інші види підтримки. Зокрема, громадяни з особливими трудовими заслугами можуть отримувати суттєві підвищення — інколи до 200% мінімальної пенсії за віком.

Окремо передбачена допомога для самотніх людей старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Щомісячна компенсація становить близько 1 000 грн і спрямована на покриття базових витрат.

Додаткові нарахування доступні і для тих, хто має понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад мінімум передбачена надбавка, яка може сягати приблизно 700 грн залежно від індивідуальних показників.

Загалом система підвищень спрямована на підтримку рівня доходів людей старшого віку та часткову компенсацію витрат.

