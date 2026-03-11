У Чернівцях найближчим часом запровадять обмеження руху транспорту на кількох вулицях, тому розповідаємо, до чого готуватися містянам.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях введуть через проведення ремонтних та аварійних робіт, передає Politeka.

Як повідомляють у Чернівецькій міській раді, роботи проводитимуть у різних районах міста, тому водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки.

Тимчасові зміни стосуватимуться як часткового, так і повного перекриття окремих ділянок доріг.

Так, обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадили на вулиці Старожучківський шлях у районі перехрестя з вулицею Житомирською.

Тут 9 березня частково обмежили рух транспорту у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт. Комунальні служби виконують необхідні відновлювальні роботи, щоб усунути технічні проблеми на мережах та забезпечити безпечний проїзд у майбутньому.

Ще одна ділянка, де будуть ускладнення в проїзді в Чернівцях - перехрестя вулиці Юліуса Фучика та вулиці Лук’яна Кобилиці.

На цій території проводитимуть капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. У зв’язку з цим курсування авто буде частково заборонене упродовж двох тижнів.

Роботи почнуться з 12 березня і триватимуть по 26 березня. У цей період дорожні служби виконуватимуть роботи з оновлення покриття та інших елементів інфраструктури.

Найдовше перекриття заплановане на вулиці Рошинській поблизу будинку №1. Тут планують будівництво водопровідної камери на існуючій водопровідній мережі.

Через це на зазначеній ділянці повністю перекриють курсування транспортних засобів. За інформацією міської ради, обмеження триватиме з 20 березня до 20 червня.

Роботи пов’язані з модернізацією водопровідної інфраструктури, що має покращити надійність водопостачання в цьому районі.

