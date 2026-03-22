У Чернівцях очікується подорожчання проїзду, тому місцевим мешканцям варто готуватися до більших витрат на транспорт.

Подорожчання проїзду в Чернівцях планують запровадити на певний час, повідомляє Politeka.

Міська влада розглядає можливість тимчасово збільшити тариф на перевезення пасажирів у автобусах. Подорожчання проїзду в Чернівцях планують запровадити з 16 березня 2026 року.

Відповідні зміни передбачені у проєкті рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, де йдеться про тимчасове коригування вартості поїздок у міському автомобільному транспорті.

Згідно з документом, пропонується на визначений період встановити нову ціну на перевезення пасажирів у межах Чернівецької міської територіальної громади.

Йдеться про автобуси, які працюють у звичайному режимі, у режимі маршрутного таксі, а також транспорт, що здійснює перевезення в експресному режимі руху.

Передбачається, що тариф становитиме 17 грн за одну поїздку. У проєкті рішення уточнюється, що нова вартість діятиме не постійно. Мова йде про тимчасове встановлення тарифу на період з 16.03.2026 р. по 15.04.2026 р.

Таким чином міська влада планує врегулювати питання перевезень у складних економічних умовах та одночасно отримати актуальні розрахунки від перевізників.

Разом із тим, подорожчання проїзду в Чернівцях не однаково вплине на всіх пасажирів. Для учнів загальноосвітніх шкіл передбачено пільгову вартість поїздки.

Саме ці документи згодом розглядатимуть для можливого затвердження майбутньої вартості проїзду. У міській раді пояснюють, що ініціатива переглянути тариф з’явилася після звернення перевізників.

Вони повідомили про різке зростання витрат, пов’язаних із підвищенням вартості бензину та дизельного палива. Саме через це перевізники попросили міську владу розглянути можливість підвищення ціни на перевезення пасажирів.

