Доплаты пенсионерам в Черниговской области предусматривают несколько уровней повышения в зависимости от возраста и установленных критериев, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Право на первую надбавку возникает по достижении 70 лет. Для граждан в возрасте 70-74 лет она составляет 300 гривен ежемесячно. Лица 75-79 лет получают 456 грн, а после 80 - 570 грн в месяц.

Начисление начинается со дня рождения. Если дата приходится на начало месяца, то средства выплачиваются в полном объеме. В случае, когда день позже, сумма определяется пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста.

Оформление не требуется, ведь выплата назначается автоматически. В то же время, действует ограничение: общий размер пенсионного обеспечения не должен превышать 10 340,35 грн.

При переходе к следующей возрастной категории сумма не добавляется отдельно, а меняется на новый уровень. К примеру, после 75 лет фактическое повышение составляет 156 грн, поскольку предыдущие 300 грн уже учтены.

Кроме того, доплаты для пенсионеров в Черниговской области включают и другие виды поддержки. В частности, граждане с особыми трудовыми заслугами могут получать значительные повышения — иногда до 200% минимальной пенсии по возрасту.

Отдельно предусмотрена помощь для одиноких людей старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Ежемесячная компенсация составляет около 1000 грн и направлена ​​на покрытие базовых расходов.

Дополнительные начисления доступны и для тех, кто имеет сверхурочный страховой стаж. За каждый год свыше минимума предусмотрена надбавка, которая может достигать примерно 700 грн в зависимости от индивидуальных показателей.

В целом система повышений направлена ​​на поддержание уровня доходов людей постарше и частичную компенсацию расходов.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как именно были изменены расценки.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона в Черниговской области: когда похолодают батареи в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены теперь будут действовать.