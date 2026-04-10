Грошова допомога для ВПО в Харківській області надається в межах спеціальної програми підтримки, яку реалізує Данська рада у справах біженців, і передбачає фінансування професійного навчання для переселенців, передає Politeka.

Йдеться про можливість повністю покрити витрати на курси або перекваліфікацію. Такий підхід дозволяє учасникам отримати нові знання, змінити сферу діяльності та підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.

Програма орієнтована на мешканців визначених громад регіону. Серед них Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська. Саме жителі цих територій можуть подати заявку та взяти участь у відборі.

Важливо, що участь доступна людям, які не мають стабільного заробітку або працюють частково й не можуть самостійно оплатити навчання. Окрему увагу приділяють мотивації кандидатів: заявник повинен чітко розуміти, як обраний курс допоможе покращити фінансове становище та забезпечити подальшу зайнятість.

Перед поданням документів необхідно визначитися з напрямом підготовки та навчальним закладом. Курси мають відповідати актуальним потребам ринку праці в регіоні, що підвищує шанси на подальше працевлаштування після завершення навчання.

Організатори зазначають, що під час відбору перевагу надаватимуть представникам вразливих категорій. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, одиноких батьків, людей з інвалідністю або хронічними захворюваннями, а також родини з низьким рівнем доходу.

Тривалість навчальних програм обмежена і не повинна перевищувати шести місяців. При цьому завершити обраний курс необхідно до листопада 2026 року. Учасники самостійно обирають напрям підготовки залежно від власних планів і можливостей.

Подати заявку можна через онлайн-форму до 30 квітня. Таким чином, грошова допомога для ВПО в Харківській області спрямована не лише на тимчасову підтримку, а й на створення умов для довготривалого працевлаштування та фінансової стабільності переселенців.

