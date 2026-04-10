Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется в рамках специальной программы поддержки, реализуемой Датским советом по делам беженцев, и предусматривает финансирование профессионального обучения для переселенцев, передает Politeka.

Речь идет о возможности полностью покрыть расходы на курсы или переквалификацию. Такой подход позволяет участникам получить новые знания, изменить сферу деятельности и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Программа ориентирована на жителей определенных общин региона. Среди них Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская. Именно жители этих территорий могут подать заявку и участвовать в отборе.

Важно, что участие доступно людям, которые не имеют стабильного заработка или работают частично и не могут самостоятельно оплатить обучение. Особое внимание уделяется мотивациям кандидатов: заявитель должен четко понимать, как выбранный курс поможет улучшить финансовое положение и обеспечить дальнейшую занятость.

Перед представлением документов необходимо определиться с направлением подготовки и учебным заведением. Курсы должны отвечать актуальным потребностям рынка труда в регионе, что повышает шансы дальнейшего трудоустройства после завершения обучения.

Организаторы отмечают, что при отборе предпочтение будут отдавать представителям уязвимых категорий. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, одиноких родителях, людях с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а также семьях с низким уровнем дохода.

Продолжительность обучающих программ ограничена и не должна превышать шести месяцев. При этом завершить выбранный курс необходимо до ноября 2026 года. Участники самостоятельно выбирают направление подготовки в зависимости от собственных планов и возможностей.

Подать заявку можно через онлайн-форму до 30 апреля. Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области направлена ​​не только на временную поддержку, но и на создание условий для продолжительного трудоустройства и финансовой стабильности переселенцев.

