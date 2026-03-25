Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня може стати реальною, повідомляє Politeka.net.

Причиною є необхідність підтвердити відсутність виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Наразі щомісячні кошти нараховуються, але це тимчасовий режим, який діє до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року передбачає, що пенсіонери, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, повинні повідомити Пенсійний фонд про відсутність виплат з РФ, щоб надалі отримувати пенсію.

Підтвердити інформацію можна кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», відмітивши рядок «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на відповідне запитання фахівцю під час ідентифікації; відповідь буде зафіксована у рішенні про встановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне повідомлення дозволяє уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня. До кінця року всім пенсіонерам також необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію, щоб забезпечити безперервне отримання коштів.

Мешканцям радять перевіряти повідомлення та показники облікових записів, аби вчасно оновлювати інформацію та не залишитися без виплат.

