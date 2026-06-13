Грошова допомога у Дніпропетровській області буде доступна частині громадян у 2026 році в межах державної програми підтримки до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.

Відповідні нарахування передбачені урядовою постановою №602. Документ визначає розміри фінансової підтримки для соціально вразливих категорій населення, серед яких ветерани, люди з інвалідністю та родини загиблих захисників.

У Пенсійному фонді пояснили, що програма охоплює учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів, а також інших громадян, визначених законодавством.

Найбільшу одноразову виплату встановлено на рівні 3 100 гривень. Саме таку суму отримають українці, які мають особливі заслуги перед державою.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачено окремий розмір підтримки. Особи першої групи можуть розраховувати на 3 100 гривень, другої — на 2 900, третьої — на 2 700.

Водночас грошова допомога у Дніпропетровській області у розмірі 1 000 гривень нараховуватиметься учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів місць примусового утримання.

Для членів родин загиблих військовослужбовців і ветеранів передбачено виплату 650 гривень. Аналогічну суму отримають близькі померлих учасників бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни за умови дотримання встановлених вимог.

Ще 450 гривень держава спрямує учасникам війни, громадянам, яких примусово вивозили на роботи під час Другої світової, а також дітям партизанів і підпільників.

Порядок нарахування коштів визначено постановою Кабінету Міністрів №1396. У більшості випадків переказ відбудеться автоматично через Пенсійний фонд або уповноважені структури без додаткового звернення отримувачів.

Водночас особам, які не перебувають на пенсійному забезпеченні та не проходять службу, необхідно самостійно подати документи для оформлення державної підтримки.

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