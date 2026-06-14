Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передбачає виплату 3600 гривень на кожну особу в родині щомісяця, повідомляє Politeka.

Ця міжнародна ініціатива спрямована на людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або нещодавно повернулися до місць постійного проживання в Україні після вимушеного перебування за кордоном.

Програма розрахована на три місяці, тому загальна грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області на одну людину становить 10 800 гривень.

Кошти нараховуються одноразовим платежем за весь період на банківський рахунок домогосподарства. Для участі у програмі існують чіткі критерії.

На виплати можуть претендувати особи, які отримали довідку переселенця протягом останніх шести місяців, а також ті, хто повернувся додому після 24.02.2022.

Важливою умовою є те, що заявники не повинні отримувати аналогічну фінансову підтримку від інших міжнародних агентств протягом останніх трьох місяців.

Також враховується рівень доходів родини, який не має перевищувати 6318 гривень на кожного члена сім’ї.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області фокусується на вразливих групах населення, тому першочергове право на реєстрацію мають певні категорії громадян.

Йдеться про одиноких батьків, які виховують дітей самостійно, людей похилого віку старше 55 років, а також сім’ї, де є особи з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.

Для підтвердження такого статусу необхідно надати відповідні медичні довідки або посвідчення.

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