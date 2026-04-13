Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти швидко та без бюрократії.

У Дніпропетровській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в різних форматах, повідомляють місцеві служби, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дає змогу швидко знайти кімнату, квартиру або будинок без орендної плати. Сервіс особливо корисний для тих, хто не має знайомих у регіоні, а власники помешкань іноді просять невелику участь у побуті, забезпечуючи при цьому безпечні та комфортні умови проживання.

У Дніпрі доступна окрема кімната в трикімнатній квартирі на проспекті Б. Хмельницького. Там проживає 78-річна жінка, тому власники радять заселення жінкам пенсійного віку для зручності та кращої взаємодії.

У Кам’янському пропонують два варіанти. Перший підходить для жінки з дитиною, у будинку вже мешкає власниця з двома дітьми, комунальні послуги не стягуються. Другий — окрема кімната з усім необхідним для комфортного перебування, підходить для жінок, літніх людей та дітей.

У Кривому Розі на вулиці Незалежності України доступна двокімнатна квартира після ремонту. Приміщення обладнане побутовою технікою та створене для комфортного розміщення жінок із дітьми.

Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти швидко та без бюрократії. Власники зазвичай пропонують помешкання на будь-який термін і забезпечують умови, щоб переселенці відчували себе безпечно та могли облаштувати побут під час війни.

Для уточнення наявності вільних місць і деталей поселення радять звертатися безпосередньо до власників через платформу або гарячу лінію сервісу.

