Пенсія в Одеській області залежить від результатів повторного оцінювання, встановленої групи та дотримання передбачених строків.

Пенсія в Одеській області у разі зміни групи інвалідності, відновлення здоров’я чи пропуску оцінювання виплачується за окремими правилами, повідомляє видання Politeka.net.

Якщо людині встановили іншу групу, новий розмір нараховують із дати відповідної зміни. При переході на нижчу категорію попередню суму зберігають до кінця місяця, коли відбулося переоформлення.

Інформацію про це надає ПФУ.

Після повторного огляду, за результатами якого особу визнають здоровою, кошти виплачують до завершення місяця, на який була встановлена інвалідність.

Якщо людина не прийшла на оцінювання повсякденного функціонування у визначений строк, нарахування зупиняють із першого числа наступного місяця.

Водночас пропуск процедури з поважної причини не означає остаточної втрати коштів. За підтвердження інвалідності експертною командою виплати можуть поновити від дати припинення до дня проходження оцінювання. Такий період не може перевищувати трьох років.

Якщо під час наступної перевірки встановили іншу групу — вищу або нижчу, — за минулий період розрахунок проводять за попередньою категорією.

Коли виплату припинили через відновлення здоров’я або неявку без поважної причини, після повторного встановлення інвалідності раніше призначене забезпечення можна поновити з відповідної дати. Головна умова — після припинення має минути не більше п’яти років.

Якщо цей строк перевищено, попереднє нарахування не відновлюють. У такому випадку його призначають заново на загальних підставах.

Отже, Пенсія в Одеській області залежить від результатів повторного оцінювання, встановленої групи та дотримання передбачених строків.

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