Енергетики наголошують, що подібні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 31 травня є необхідними для проведення перевірки обладнання, профілактичного обслуговування мереж та усунення можливих технічних несправностей. Це дозволяє зменшити ризики аварійних ситуацій у майбутньому та забезпечити більш стабільну роботу енергосистеми регіону.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», в неділю, 31 травня з 09:00 до 17:00 години без електроенергії залишатимуться окремі адреси в селі Солдатське. Зникне електрика за адресами:

Зарічна — 1, 1А, 2–3, 5–6, 8, 10–14, 20–27, 29, 31, 33, 36–40, 24, 26, 39–40

Шкільна — 1, 7, 10, 12, 15, 39, 44, 48

З 09:00–17:00 години знеструмлять село Кам’яний Міст, проте електрика буде відсутня тільки на вулицях:

Кар’єрна — 1–17, 19–29, 31–35, 40–45

Центральна (Мар’яно́піль) — 30

З 09:00 до 17:00 години вводять додаткові графіки відключення світла в населеному пункті Новоархангельськ. Проте електрика зникне на багато годин поспіль на вулицях:

Червона — 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

Поронівська — 5, 11, 13–14, 18–21, 23, 25–26, 28–29, 31, 33, 35, 44

Європейська — 17

Івана Білого — 1–7, 9–19, 21, 24–34, 36–40, 2, 25, 27, 29–34

Морозова — 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59–64, 66–67, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Овражна — 1а, 3–5, 7, 9–10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 4

С. Сурженка — 43, 45, 47, 49, 51–62, 63А, 64–67, 66

Січових стрільців — 2–4, 6, 8, 10, 12, 40

Слави — 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134–139, 141, 143, 145, 147, 135

Ювілейна — 1–4, 7–9, 11–17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

