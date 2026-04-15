Найдешевше житло в Дніпропетровській області зазвичай представлено дачними будинками та невеликими ділянками, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі OLX, будинки продаються за мінімальними цінами і часто потребують часткового або повного догляду.

Найдешевше житло в Дніпропетровській області у нижньому ціновому сегменті представлено дачами в різних районах Криворізького напрямку.

Одна з пропозицій стосується дачі в селі Гейківка, розташованому приблизно за 25 км від Кривого Рогу. Об’єкт оцінено у 20 000 грн. Загальна площа становить 50 м², будинок має один поверх і три кімнати.

Земельна ділянка площею 15 соток. На території підведено електрику, встановлено лічильник, є газ, а вода проходить по вулиці, однак у двір не заведена. Також на ділянці є свердловина.

Ще один об’єкт продається у садовому товаристві «Геолог» за 12 000 грн. Це дача площею 5 м² із ділянкою 6 соток. Об’єкт розташований у межах міста, неподалік зупинки трамваю та маршрутного таксі, що забезпечує зручну транспортну доступність.

Також поруч знаходяться магазини та Карачунівське водосховище, до якого можна дістатися пішки. На ділянці є вода, охорона, дерева та невелика будівля. Вода подається сезонно з квітня по листопад.

Ще одна дача розташована у с/т «Дзержинець». Її вартість становить 12 000 грн. Загальна площа будинку складає 24 м², ділянка 6 соток. Об’єкт має одну кімнату, зведений зі шлакоблоку та накритий металевими листами.

Комунікації представлені електрикою та сезонним водопостачанням. Також є базові побутові умови, включно з холодильником, плитою та пральною машиною. Територія облаштована під сад і город, є літній будинок.

Загалом ринок найдешевшого житла в Дніпропетровській області пропонує багато варіантів.

