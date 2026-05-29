Зазначена грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області розглядається як важливий елемент державної соціальної підтримки.

Уряд затвердив розміри грошової допомоги до Дня Незалежності для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення у Вінницькій області, пише Politeka.net.

Зазначені виплати розглядаються як важливий елемент державної соціальної підтримки ветеранів, родин загиблих захисників та громадян, які належать до пільгових категорій. Для багатьох отримувачів, зокрема пенсіонерів і сімей військовослужбовців, така допомога є суттєвою підтримкою в умовах зростання витрат на лікування, комунальні послуги та повсякденні потреби.

Відповідне рішення закріплено постановою Кабінету Міністрів №602 від 13 травня 2026 року. Документом визначено, що виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року. Найбільші суми передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни: для першої групи — 3100 гривень, для другої — 2900 гривень, для третьої — 2700 гривень.

Окремо встановлено виплату у розмірі 3100 гривень для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. До цієї категорії також віднесено колишніх малолітніх в’язнів нацистських концтаборів та інших місць примусового утримання, за умови наявності інвалідності.

По 1000 гривень передбачено для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також окремих категорій осіб, які пережили нацистські переслідування.

Розмір грошової допомоги у Вінницькій області у 650 грн встановлено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни та захисників України. Йдеться про родини полеглих військових, подружжя померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, за умови що вони не уклали повторний шлюб.

Найменша виплата — 450 грн — передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників.

