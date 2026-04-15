На рынке недвижимости региона продолжают появляться предложения самого дешевого жилья в Днепропетровской области.

Самое дешевое жилье в Днепропетровской области обычно представлено дачными домами и небольшими участками, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе OLX, дома продаются по минимальным ценам и часто нуждаются в частичном или полном уходе.

Самое дешевое жилье в Днепропетровской области в нижнем ценовом сегменте представлено дачами в разных районах Криворожского направления.

Одно из предложений касается дачи в селе Гейковка, расположенном примерно в 25 км от Кривого Рога. Объект оценивается в 20 000 грн. Общая площадь составляет 50 м², дом имеет один этаж и три комнаты.

Земельный участок площадью 15 соток. На территории подведено электричество, установлен счетчик, есть газ, а вода проходит по улице, однако во двор не заведена. Также на участке есть скважина.

Еще один объект продается в садовом обществе "Геолог" за 12 000 грн. Это дача площадью 5 м2 с участком 6 соток. Объект расположен в черте города, недалеко от остановки трамвая и маршрутного такси, что обеспечивает удобную транспортную доступность.

Также рядом находятся магазины и Карачуновское водохранилище, до которого можно добраться пешком. На участке есть вода, охрана, деревья и небольшое здание. Вода подается сезонно с апреля по ноябрь.

Еще одна дача расположена в с/т «Дзержинец». Ее стоимость составляет 12000 грн. Общая площадь дома составляет 24 м2, участок 6 соток. Объект имеет одну комнату, построенную из шлакоблока и покрытый металлическими листами.

Коммуникации представлены электричеством и сезонным водоснабжением. Также есть базовые бытовые условия, включая холодильник, плиту и стиральную машину. Территория обустроена под сад и огород, есть летнее здание.

В общем, рынок самого дешевого жилья в Днепропетровской области предлагает много вариантов.

