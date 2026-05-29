Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачені для непрацюючих військових, які утримують непрацездатних членів своєї родини, повідомляє Politeka.

Отримати доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть колишні військовослужбовці від рядового до офіцерського складу.

Як йдеться на офіційному сайті Пенсійного фонду України, держава не надає такі виплати лише військовослужбовцям строкової служби. Грошова допомога нараховується до пенсії за вислугу років або ж додається до пенсії по інвалідності.

Головною умовою для призначення коштів є наявність на утриманні членів сім’ї, які не можуть працювати самостійно. Для таких родичів літня людина має бути фактично основним або єдиним джерелом фінансової підтримки.

До цієї категорії громадян законодавство відносить літніх батьків, людей з інвалідністю, а також непрацездатного чоловіка або дружину. Окрім цього, кошти виплачують за утримання інших близьких, які повністю відповідають усім нормам чинного закону.

Сума щомісячної надбавки напряму пов’язана із прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей важливий економічний показник становить 2595 гривень. Державна доплата для пенсіонерів у Дніпропетровській області складає рівно половину від цієї суми.

Тому зараз громадяни мають можливість додатково отримувати приблизно 1297 гривень щомісяця за кожного свого утриманця. Якщо людина забезпечує кількох родичів, загальна сума допомоги буде більшою.

Водночас кожен окремий випадок фахівці фонду розглядають індивідуально через наявні законодавчі обмеження.

