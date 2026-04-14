Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається українцям лише в деяких населених пунктах регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у вигляді послуг по догляду вдома.

У межах цієї діяльності фахівці забезпечують допомогу мешканцям як у самому Дніпрі, так і в прилеглих населених пунктах, зокрема у Краснопіллі, Старих Кодаках, Любимівці, Таромському та Підгородньому.

Підтримка надається людям, які проживають у власних домівках, а також тим, хто перебуває у більш складних умовах — у модульних містечках, колективних центрах чи гуртожитках, включаючи установи на кшталт УТОС.

Основна мета послуги — полегшити щоденне життя людей, які не можуть повністю подбати про себе самостійно. У рамках програми спеціалісти допомагають підопічним із базовими побутовими потребами, зокрема із самообслуговуванням, приготуванням їжі, прибиранням житла та закупівлею необхідних продуктів і товарів першої необхідності. Такий підхід дозволяє людям довше залишатися у звичному середовищі та зберігати відчуття стабільності.

Окрему увагу приділяють підтримці гігієни. Завдяки роботі пральні, обладнаної сучасною технікою, підопічні мають змогу випрати та висушити речі, отримуючи чисту білизну без додаткових труднощів. Це особливо важливо для людей похилого віку та осіб з обмеженою рухливістю.

Не менш важливим напрямом є контроль за станом здоров’я. Працівники регулярно спостерігають за самопочуттям підопічних, допомагають своєчасно реагувати на зміни та, за потреби, сприяють зверненню до медичних установ. Також вони надають інформаційну підтримку, допомагають зібрати необхідні документи та орієнтують у питаннях отримання соціальних послуг.

У межах соціального супроводу спеціалісти супроводжують підопічних до державних установ, зокрема до органів соціального захисту чи банківських установ, таких як Ощадбанк, для проходження ідентифікації та оформлення виплат, включаючи пенсії для внутрішньо переміщених осіб.

Важливою складовою допомоги є забезпечення спеціалізованими засобами. Підопічні можуть тимчасово отримати у користування необхідне реабілітаційне обладнання — ходунки, милиці, крісла-туалети, протипролежневі матраци та інші засоби, які значно полегшують повсякденне життя та сприяють відновленню.

Крім того, у межах програми надається гуманітарна допомога, що включає базові речі першої необхідності, а також психологічна підтримка. Фахівці допомагають людям впоратися зі стресом, тривожністю та наслідками пережитих подій, що особливо актуально для тих, хто зазнав втрат або був змушений покинути свій дім.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.