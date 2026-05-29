Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області є частиною ширшого процесу адаптації тарифної політики.

У Калуській громаді, що входить до регіону Прикарпаття, з 1 червня запроваджують значне зростання вартості послуг із вивезення побутових відходів, що фактично відображає підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалили органи місцевого самоврядування. Зміни стосуються тарифів на збирання, транспортування та подальшу утилізацію сміття в межах громади. Нові розцінки почнуть діяти з першого дня літа та охоплять усіх споживачів послуги.

Окремо зазначається, що після впровадження оновлених тарифів можливе чергове коригування вартості вже приблизно через три місяці. Такий сценарій розглядається як імовірний у разі подальшого зростання витрат підприємств, що займаються поводженням із відходами.

У міській раді пояснюють, що перегляд розцінок пов’язаний із необхідністю привести їх у відповідність до реальних економічних умов. Йдеться про витрати на пальне, оплату праці персоналу, технічне обслуговування транспорту та загальне утримання інфраструктури.

Також підкреслюється, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області є частиною ширшого процесу адаптації тарифної політики до поточної ситуації в економіці, з урахуванням змін у вартості ресурсів.

Мешканцям Калуської громади рекомендують заздалегідь врахувати оновлені суми у платіжках та планувати витрати на комунальні послуги з урахуванням нових тарифів, які діятимуть уже з початку літа.

У громаді зазначають, що подальші зміни тарифів залежатимуть від економічної ситуації та витрат підприємств у сфері поводження з відходами.

