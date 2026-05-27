Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що у Білорусі намагаються знайти причини втягнутись у війну, але Лукашенко знає, що це закінчиться для нього погано, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«У Лукашенка вздріли 116 українських безпілотників за тиждень. Уявіть собі. От режим Лукашенка заявляє про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. Українські прикордонники наголошують на абсурдності цих заяв», – зазначає Олександр Мусієнко.

Про це все, розповідає він, заявив держсекретар Радбезу Білорусі Вольфович у москві на засіданні комітету секретарів Рад безпеки ОДКБ. Мовляв, продовжує експерт, їхня ППО щодня фіксує регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА, але з того, що спершу він назвав Білорусь, а потім Україну, виходить, що БпЛА запускають саме з Білорусі, цікава обмовка, це може бути правда.

У Державній прикордонній службі, зазначає він, заявили, що це чергова спроба Білорусі звинуватити у чомусь Україну, мовляв, є загрози, тобто не полишають спроб знайти якісь причини втягнутися у війну.

«Але, знову ж таки, Лукашенко розуміє, що це може означати падіння його режиму, тому що він може зіштовхнутися із саботажем, із неготовністю, із великою кількістю СЗЧ, із дезертирами тощо. Тобто проблеми можуть виникнути. Крім того, це небажання білоруської армії вступати в активні бойові дії буде розкладати і російські підрозділи, понижувати їхній морально-бойовий дух. Це теж може бути», – пояснює Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Буздуган заявив, що від того, який буде новий світовий порядок, залежить, як будуть жити українці наступні 40 років.

Також Politeka писала про те, що Бортник пояснив мету погроз рф обстрілювати Київ: «Пас адміністрації США».