Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих катерій українців надається в Одеській області, проте при відповідності до критеріїв, пише Politeka.net.

Про виплати оголосили у організації Червоний Хрест України.

Програма грошової підтримки передбачає допомогу для різних категорій громадян, які постраждали внаслідок війни, з урахуванням їхніх обставин і потреб.

Окремий напрям охоплює евакуйованих осіб, включно з людьми пенсійного віку і не тільки

Допомога надається людям, які були змушені покинути свої домівки через обстріли або загрозу життю та протягом 45 днів після евакуації зареєструвалися у транзитному центрі.

Основна мета цієї підтримки — покрити базові витрати у перші місяці після переїзду та сприяти адаптації на новому місці проживання. Розмір виплати становить 12 300 гривень на одну особу. Допомога є одноразовою і розрахована орієнтовно на тримісячний період.

Для осіб, які постраждали від обстрілів

Фінансова допомога передбачена для громадян, чиє житло було зруйноване або суттєво пошкоджене внаслідок обстрілів і більше не придатне для проживання. Також її можуть отримати родини, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок бойових дій.

Мета програми — оперативно забезпечити людей ресурсами для покриття найнеобхідніших витрат після надзвичайної ситуації. Сума допомоги становить 12 300 гривень на одну особу. Виплата надається одноразово і також розрахована приблизно на три місяці.

Для внутрішньо переміщених осіб-пенсіонерів та інших переселенців, які тривалий час не можуть отримати державні виплати

Програма охоплює ВПО, які понад шість місяців проживають поза домом, перебувають на відносно безпечних територіях, але з різних причин не мають доступу до державної допомоги — через відсутність документів, складнощі з доступом до установ чи інші бюрократичні перешкоди.

Метою підтримки є забезпечення базових потреб — харчування, житла та повсякденних витрат. Грошова допомога в Одеській області може надаватися протягом періоду від трьох до дев’яти місяців залежно від ситуації родини. Щомісячні виплати становлять:

2000 гривень для дорослих;

3000 гривень для дітей;

3000 гривень для осіб з інвалідністю.

Для отримання детальної інформації щодо участі у програмі можна звернутися до інформаційного центру Товариство Червоного Хреста України або до найближчого місцевого осередку організації.

