Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісним рішенням між економічними потребами перевізників та можливостями населення.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці впроваджують поетапно після рішення виконкому щодо оновлення автобусних тарифів, повідомляє Politeka.

Питання перегляду вартості обговорювали спільно з перевізниками, депутатським корпусом та представниками громади. Після серії консультацій міська влада вирішила застосувати поступовий механізм змін, щоб зменшити різке фінансове навантаження для пасажирів.

З 11 травня проїзд встановлено на рівні 30 гривень. Вже з 1 червня діятиме новий тариф — 35 гривень, тоді як раніше поїздка коштувала 25 гривень.

Перевізники пропонували підняти оплату до 40 гривень, пояснюючи це зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування, ремонтні роботи та закупівлю запчастин для автобусного парку.

Під час громадських обговорень частина мешканців висловлювала незгоду зі змінами, тоді як інші підтримали поетапний підхід, вважаючи його більш передбачуваним для щомісячного бюджету родин.

У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісним рішенням між економічними потребами перевізників та можливостями населення, тому зміни розподілили на кілька етапів.

Окремо підтверджено збереження пільгового проїзду для учасників бойових дій та сімей загиблих військових. Компенсація витрат у такому разі здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Посадовці не виключають подальшого коригування тарифної політики у разі зміни економічних умов у транспортній сфері.

Аналітики ринку відзначають, що кінцева ціна й надалі залежатиме від вартості пального, технічного стану транспорту та фінансової стабільності перевізників.

Джерело: persha.kr

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.