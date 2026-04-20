Программа денежной поддержки предусматривает помощь для разных категорий пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев в Одесской области.

Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых катерий украинцев предоставляется в Одесской области, однако при соответствии критериям, пишет Politeka.net.

О выплатах объявили в организации Красный Крест Украины.

Программа денежной поддержки предусматривает помощь для разных категорий граждан, пострадавших в результате войны, с учетом их обстоятельств и потребностей.

Отдельное направление охватывает эвакуированных лиц, включая людей пенсионного возраста и не только

Она оказывается людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов или угрозы жизни и в течение 45 дней после эвакуации зарегистрировались в транзитном центре.

Основная цель этой поддержки – покрыть базовые расходы в первые месяцы после переезда и содействовать адаптации на новом месте жительства. Размер выплаты составляет 12 300 гривен на одного человека. Поддержка является одноразовой и рассчитана ориентировочно на трехмесячный период.

Для лиц, пострадавших от обстрелов

Финансовая помощь предусмотрена для граждан, чье жилье было разрушено или существенно повреждено в результате обстрелов и больше не пригодно для проживания. Также ее могут получить семьи, в составе которых ранены или погибли в результате боевых действий.

Цель программы – оперативно обеспечить людей ресурсами для покрытия самых необходимых затрат после чрезвычайной ситуации. Сумма пособия составляет 12 300 гривен на одного человека. Выплата производится единовременно и также рассчитана примерно на три месяца.

Для внутренне перемещенных лиц-пенсионеров и других переселенцев, длительно не могут получить государственные выплаты

Программа охватывает ВПЛ, которые более шести месяцев проживают вне дома, находятся на относительно безопасных территориях, но по разным причинам не имеют доступа к государственной помощи — из-за отсутствия документов, сложностей с доступом к учреждениям или другим бюрократическим препятствиям.

Целью поддержки является обеспечение базовых потребностей питания, жилья и повседневных затрат. Денежная помощь в Одесской области может предоставляться в течение от трех до девяти месяцев в зависимости от ситуации семьи. Ежемесячные выплаты составляют:

2000 гривен для взрослых;

3000 гривен для детей;

3000 гривен для лиц с инвалидностью.

Для получения подробной информации об участии в программе можно обратиться в информационный центр Общество Красного Креста Украины или в ближайшую местную организацию организации.

