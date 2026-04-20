Денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых катерий украинцев предоставляется в Одесской области, однако при соответствии критериям, пишет Politeka.net.
О выплатах объявили в организации Красный Крест Украины.
Программа денежной поддержки предусматривает помощь для разных категорий граждан, пострадавших в результате войны, с учетом их обстоятельств и потребностей.
Отдельное направление охватывает эвакуированных лиц, включая людей пенсионного возраста и не только
Она оказывается людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов или угрозы жизни и в течение 45 дней после эвакуации зарегистрировались в транзитном центре.
Основная цель этой поддержки – покрыть базовые расходы в первые месяцы после переезда и содействовать адаптации на новом месте жительства. Размер выплаты составляет 12 300 гривен на одного человека. Поддержка является одноразовой и рассчитана ориентировочно на трехмесячный период.
Для лиц, пострадавших от обстрелов
Финансовая помощь предусмотрена для граждан, чье жилье было разрушено или существенно повреждено в результате обстрелов и больше не пригодно для проживания. Также ее могут получить семьи, в составе которых ранены или погибли в результате боевых действий.
Цель программы – оперативно обеспечить людей ресурсами для покрытия самых необходимых затрат после чрезвычайной ситуации. Сумма пособия составляет 12 300 гривен на одного человека. Выплата производится единовременно и также рассчитана примерно на три месяца.
Для внутренне перемещенных лиц-пенсионеров и других переселенцев, длительно не могут получить государственные выплаты
Программа охватывает ВПЛ, которые более шести месяцев проживают вне дома, находятся на относительно безопасных территориях, но по разным причинам не имеют доступа к государственной помощи — из-за отсутствия документов, сложностей с доступом к учреждениям или другим бюрократическим препятствиям.
Целью поддержки является обеспечение базовых потребностей питания, жилья и повседневных затрат. Денежная помощь в Одесской области может предоставляться в течение от трех до девяти месяцев в зависимости от ситуации семьи. Ежемесячные выплаты составляют:
- 2000 гривен для взрослых;
- 3000 гривен для детей;
- 3000 гривен для лиц с инвалидностью.
Для получения подробной информации об участии в программе можно обратиться в информационный центр Общество Красного Креста Украины или в ближайшую местную организацию организации.
