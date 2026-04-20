Подорожчання продуктів в Одесі фіксується за підсумками моніторингу цін на базові товари станом на квітень 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

У сегменті хлібобулочних виробів пшеничний хліб нарізка (650 г) наразі коштує 45,99 грн. У березні середній показник становив 44,49 грн, тож за місяць відбулося помірне зростання. Динаміка змін пояснюється коригуванням роздрібної вартості у торгових мережах та коливаннями собівартості.

Молочна група також демонструє зміну вартості. Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» (200 г) у квітні продається в середньому по 42,90 грн. Раніше середній рівень становив 41,00 грн, що свідчить про поступове підвищення у цьому сегменті. Коливання протягом місяця були нерівномірними, однак загальний тренд залишився висхідним.

Рибна категорія показує більш помітні розбіжності між торговими мережами. Короп патраний (1 кг) у середньому коштує 287,00 грн. У березні показник становив 275,00 грн. У різних магазинах ціна варіюється: від 229,00 грн до 345,00 грн, що формує значний розрив у споживчому сегменті.

Подорожчання продуктів в Одесі пов’язують із загальними ринковими чинниками, зокрема змінами закупівельних цін, витратами на логістику та сезонними коливаннями попиту.

Аналітики зазначають, що продовольчий ринок залишається нестабільним, а вартість окремих товарів може змінюватися залежно від постачання та політики роздрібних мереж.

Також варто зауважити, що подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на ринку та витрат постачальників.

Останні новини України:

