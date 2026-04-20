Подорожание продуктов в Одессе фиксируется по итогам мониторинга цен на базовые товары на апрель 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет сайт Минфин .

В сегменте хлебобулочных изделий пшеничный хлеб нарезка (650 г) стоит 45,99 грн. В марте средний показатель составил 44,49 грн, поэтому за месяц произошел умеренный рост. Динамика конфигураций разъясняется корректировкой розничной стоимости в торговых сетях и колебаниями себестоимости.

Молочная группа также показывает изменение стоимости. Маргарин "Олком Сливочный 72,5%" (200 г) в апреле продается в среднем по 42,90 грн. Ранее средний уровень составил 41,00 грн., что свидетельствует о постепенном повышении в этом сегменте. Колебания в течение месяца были неравномерными, однако общий тренд остался восходящим.

Рыбная категория показывает более заметные разногласия между торговыми сетями. Карп потронутый (1 кг) в среднем стоит 287,00 грн. В марте показатель составил 275,00 грн. В разных магазинах цена варьируется: от 229,00 грн. до 345,00 грн., что формирует значительный разрыв в потребительском сегменте.

Удорожание продуктов в Одессе связывают с общими рыночными факторами, в частности, изменениями закупочных цен, затратами на логистику и сезонными колебаниями спроса.

Аналитики отмечают, что продовольственный рынок остается нестабильным, а стоимость отдельных товаров может изменяться в зависимости от поставок и розничных сетей.

Также следует отметить, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на рынке и расходов поставщиков.

