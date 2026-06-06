Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області є частиною ширшої гуманітарної програми підтримки населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області формуються у вигляді щомісячних продовольчих наборів, які також поширюються на інші прифронтові території України, повідомляє Politeka.

Кожен пакунок розрахований на 30 днів і покриває близько 60% від базової норми калорій для однієї дорослої людини. Такий формат дозволяє частково забезпечити харчові потреби вразливих категорій населення протягом місяця.

Фінансування та комплектація здійснюються за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, яка координує формування та доставку гуманітарних коробок у регіони.

До складу наборів входять борошно, гречка, пшоно, соняшникова олія, макаронні вироби, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

У цьому контексті Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області є частиною ширшої гуманітарної програми підтримки населення у громадах із підвищеними соціальними потребами.

Залежно від ситуації з продовольчою безпекою, стану місцевого ринку та безпекових факторів, організатори можуть змінювати порядок і умови видачі допомоги.

Підтримка надається як усім жителям громади, так і лише окремим категоріям вразливості відповідно до критеріїв, узгоджених із партнерами та місцевою владою.

У регіоні реалізацію програми координує благодійна організація АДРА, яка відповідає за реєстрацію та розподіл наборів.

Для отримання інформації працює гаряча лінія 0800 20 13 30, де можна дізнатися графіки видачі та адреси пунктів.

Через цей контактний центр мешканці також отримують актуальні дані щодо доступності допомоги у своїх громадах.

Джерело: ВПП ООН

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