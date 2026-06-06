Новий графік руху транспорту в Вінниці почне діяти вже з наступного тижня у зв'язку з проведенням планового оновлення дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

У місті з 10 червня до 15 липня змінять правила проїзду на частині вулиці Соборної. Обмеження діятимуть на непарному боці від вулиці Хлібної до вулиці Театральної.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, на цій ділянці комунальні служби продовжать усувати деформації дорожнього покриття.

Тому зʼявилась потреба у новому графіку руху транспорту в Вінниці. Комунальні автобуси №4, 5, 7, 11, 19, 21, 24 та 32 їздитимуть вулицею Соборною в обох напрямках без жодних змін.

Сучасні тролейбуси з автономним ходом №16, 20 та 22 також курсуватимуть в обох напрямках за своїми постійними схемами.

Звичне курсування повністю збережуть і тролейбуси №4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18 та 19.

Водночас новий графік руху транспорту в Вінниці зачепить окремі тролейбусні маршрути, які змінять напрямок курсування.

Тролейбуси №3, 9, 13 і 15 у напрямку вулиці Київської об’їжджатимуть закриту ділянку через вулиці Соборну, Брацлавську, Нансена, проспект Коцюбинського та далі виїжджатимуть на вулицю Київську.

Популярні міські маршрутні таксі №5А, 10А, 23А та 28А здійснюватимуть перевезення в обох напрямках без змін.

Тимчасовий об’їзд організовують передусім для безпечного проїзду містян. Водії зможуть завчасно оминути ділянку ремонту альтернативними вулицями.

За офіційною інформацією департаменту комунального господарства та благоустрою, нинішній стан проїжджої частини суттєво ускладнює рух головною вулицею міста.

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